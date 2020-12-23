Сбер способствует цифровой трансформации строительной отрасли

Сбербанк в Тюмени провел онлайн-конференцию, посвящённую цифровой трансформации процессов строительства и эксплуатации жилой и коммерческой недвижимости, а также биометрическим технологиям в строительстве. Участниками мероприятия стали строительные компании Тюменского региона и Уральского федерального округа.

В ходе встречи участники обсудили возможности повышения эффективности эксплуатации и содержания жилой и коммерческой недвижимости, узнали о технологиях, способствующих сокращению затрат на эксплуатацию и снижению аварийности, и ознакомились с преимуществами автоматизированного доступа в паркинги жилых комплексов.

Спикерами мероприятия от компании ООО "Современные технологии" выступили коммерческий директор Владимир Попов и руководитель управления цифрового развития Роман Сухачев. От компании VisionLabs - руководитель направления Алексей Луговой.

ООО "Современные технологии" предлагает строительным компаниям технологическое решение "Умный объект". Оно предполагает оснащение инженерной техники датчиками и контролерами для автономного управления микроклиматом, энергоменеджмента и контроля отклонения от норм.

Команда экспертов в области компьютерного зрения и машинного обучения VisionLabs предлагает использовать биометрические технологии для ограничения доступа посторонних лиц на строительные объекты, обеспечения эпидемиологического контроля, повышения безопасности на придомовой территории, а также автоматизированный доступ в подъезд и на паркинг.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: