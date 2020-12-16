В Тюменской области возводится 279 многоквартирных домов

За 11 месяцев 2020 года в Тюменской области разрешений на строительство многоквартирных домов выдано на 45 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года: 96 общей площадью жилья 984,7 тыс. кв. м. Это на 45% больше количества разрешений, выданных за такой же период 2019 года (66 разрешений на строительство 892,636 тыс. кв. м).

Сейчас в Тюменской области строится 279 многоквартирных домов общей площадью жилья 2,727 млн. кв. метров. По итогам 2020 года ввод жилья установлен национальным проектом "Жилье и городская среда" на уровне 1,474 млн кв. метров.

Одним из факторов, влияющим на показатели ввода и выдачу разрешений на строительство, остается инструмент предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в частности, предоставления услуг в сфере строительства.

В Тюменской области полностью автоматизированы процессы предоставления услуг в сфере строительства, это позволяет сократить сроки предоставления государственных и муниципальных услуг, а также увеличить долю услуг, предоставляемых в электронном виде, сообщили в Главном управлении строительства.