Сбербанк в Тюмени улучшил свои финансовые показатели

Сбербанк в Тюмени подвел итоги работы в 2020 году. На своей первой пресс-конференции в качестве управляющего Западно-Сибирским отделением Евгений Светлов отметил, что, несмотря на пандемию, банк выполнил свои основные задачи и улучшил финансовые показатели.

Портфель привлеченных средств частных клиентов увеличился на 7% и составил около 104 млрд рублей. На данный момент в отделении насчитывается 140 тысяч активных вкладов, 30% которых были открыты онлайн.

Банк показал уверенный рост и кредитного портфеля физических лиц. В 2020 году он увеличился почти на 13% и составил 118 млрд рублей. Общий объем выданных кредитных средств населению составил порядка 46 млрд рублей, из них 82 тысячи потребительских кредитов на сумму порядка 20 млрд рублей и 12 тысяч ипотечных кредитов на сумму 26 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года прирост составил 50%.

Такой активный рост спроса на жилищное кредитование – результат льготных ипотечных программ: порядка 2 тысяч кредитов на сумму более 4,6 млрд рублей в банке выдали по программе "Молодая семья" и 2,7 тысяч кредитов на сумму 6,5 млрд рублей - по программе "Господдержка 2020".

В 2020 году на территории обслуживания Западно-Сибирского отделения Сбербанка клиенты совершили 7 млн платежей для оплаты услуг ЖКХ на сумму 14 млрд рублей. Это на 1,3 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Каждый второй платеж в регионе осуществляется в Сбербанке, 90% всех платежей совершено онлайн.

На данный момент в отделении обслуживаются более 33 тысяч активных корпоративных клиентов, при этом 86% предприятий взаимодействует с банком через удаленные каналы обслуживания, в частности, систему "СберБизнес".

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов вырос на 41,3 млрд рублей (71%) и составил 99 млрд рублей. Кредитный портфель по сравнению с 2019 годом вырос на 24,5 млрд рублей (60%) и составил порядка 66 млрд рублей.

Одной из своих главных задач в год пандемии Сбербанк видел поддержку бизнеса:

- программой "Господдержка под 2%" воспользовались более 2 тысячи предпринимателей Тюменской области. Общая сумма траншей составила 3 млрд рублей;

- cвыше 750 млн рублей выдано в рамках льготного кредитования "Зарплата под 0%". Всего на этот кредит было подано более 600 заявок;

- поступило 1646 заявок на реструктуризацию кредитов от клиентов, попавших из-за пандемии в сложную ситуацию;

- cумма выданных кредитов по программе "1/3" составила более 115 млн рублей.

В Западно-Сибирском отделении особое внимание отводится финансированию застройщиков. В 2020 году профинансировано 37 строительных проектов на сумму 32 млрд рублей, все - с использованием эскроу-счетов. В рамках этих проектов открыто более 17 тысяч счетов эскроу на сумму почти 45 млрд рублей. На начало декабря 2020 года в Тюменской области строится 147 домов с использованием счетов эскроу, из них 134 дома профинансировано Сбербанком, что составляет 91%.

Около 11 тысяч юридических лиц на территории обслуживания Западно-Сибирского отделения используют для приема безналичных платежей терминалы Сбербанка, в том числе 7400 - в Тюмени. Оборот эквайринга составил 157 млрд рублей. Более 2 тысяч тюменских компаний принимают платежи с помощью сервиса "Плати QR" через сканирование QR-кода.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

В этом году произошли очень важные изменения в концепции развития банка – мы окончательно оформились в экосистему под брендом Сбер. На виду наши небанковские сервисы, которые полюбились уже многим жителям Тюменской области: доставка еды Delivery Club, такси "Сити Мобил", онлайн-кинотеатр Okko и другие. Но это не все. С помощью компаний, входящих в нашу экосистему, мы вместе с правительством области реализуем проекты с использованием искусственного интеллекта, нейросетей, распознаванием визуальных образов и речи. Например, в медицинских учреждениях региона уже внедрили систему голосового заполнения медицинских протоколов, совсем скоро в Тюмени появятся две умные остановки, а на базе одной из школ будет реализован проект "Умный офис", который позволит регулировать микроклимат и управлять оборудованием здания.

Евгений Светлов подчеркнул, что развитие Сбера в рамках новой стратегии организации, которая была принята до 2023, будет проходить на основе принципов ESG (Environmental, Social and Governance), то есть на принципах заботы об окружающей среде, решения социальных задач и ответственного корпоративного управления. В этом Сбер в Тюмени поддерживают клиенты, партнеры и правительство области.