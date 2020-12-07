В Тюмени началось строительство нового зеленого сквера

Обустройство нового зеленого сквера в Тюмени ведет компания Страна-Девелопмент возле жилого комплекса “Квартал на Московском” на Московском тракте.

Проект сквера разрабатывался застройщиком совместно с жителями комплекса. Результатом такой работы станет современная, удобная зеленая зона. Давайте заглянем в будущее и посмотрим, чем решили наполнить сквер жители Тюмени.

В самом центре расположится деревянная пергола. Простыми словами, это реечный навес, который защищает от солнца в теплое время года. Ее особенность в том, что под ней будут организованы качели, которые будут вмещать одновременно до 15 человек.

По всему периметру будут пролегать прогулочные дорожки. Часть из них - насыпные из гальки и гравия. Они подчеркнут натуральную естесственность и близость к природному ландшафту. Другие - из керамо-гранитной черно-белой плитки, вдоль них оборудуют деревянные реечные лавочки для отдыха. Одинаково комфортно здесь будет и выйти на пешую прогулку, и почитать книгу, и проехать по веломаршруту. Все элементы имеют максимально приближенную к природным изгибам форму и будут выложены в продолжение уже существующего пешеходного пути.

В сквере также установят современные фонари с автоматическим включением в темное время суток. Так что отдохнуть в сквере можно будет и после тяжелого рабочего дня. На территории установят арт-объект в виде бетонных сфер, напоминающий капли дождя.

РАстущие на участке деревья будут сохранены, но к ним подсадят новые саженцы. Зеленый забор из кустарников создаст уют и будет защищать от ветра и городского шума. Украшением сквера станут клумбы с многолетними цветами.

Сквер располагается в двух минутах ходьбы от нового жилого комплекса “Квартал на Московском” рядом с торговым центром “Колумб”. Он состоит из двух домов переменной этажности. Фасады облицованы экологичным и эстетичным силикатным кирпичом в песочных оттенках. Квартиры представлены в европланировках - каждый квадратный метр имеет свой функционал. Закрытый двор с системой круглосуточного видеонаблюдения и пунктом охраны отвечают за полную безопасность жителей. В районе уже готовая развитая инфраструктура, работают детские сады и школы.

Посмотреть планировки можно на сайте комплекса. Сейчас на ряд из них действуют акционные цены с выгодой до 300 000 рублей. Записаться на экскурсию или задать вопросы можно по телефону: +7 (3452) 66-73-94.