Теперь Север - тюменский застройщик "СтройМир" сменил название

Известный в Тюмени застройщик "СтройМир" заявил о расширении географии, изменении стратегии и имени. Теперь это группа компаний "Север". С чем связаны перемены и как они отражают философию компании - об этом журналистам на пресс-завтраке рассказала директор по маркетингу группы компаний "Север" Екатерина Шергина.

Группа компаний "СтройМир" на рынке недвижимости Тюмени с 2001 года. За более чем два десятилетия сдано в эксплуатацию свыше 200 тысяч квадратных метров, в том числе в таких ярких проектах, как ЖК "Тесла Парк", "Мозаика", "Ютта". С 2024 года девелопер стал федеральным застройщиком - вышел на рынки Екатеринбурга с проектом "Литературный" на улице Царской и Москвы с многофункциональным комплексом бизнес-класса DIUS.

По словам Екатерины Шергиной, за 24 года изменилась и сама компания. Рост объемов строительства, усиление команды сотрудников, изменение предпочтений клиентов и партнеров стали стимулом к ребрендингу.

И все же Север - это не просто новое имя. Оно подчеркивает статус сильной, надежной и родной для региона компании, отражает географию и характер людей, которые живут в регионе.

Идеология бренда и эстетика Севера нашли отражение и в визуальных элементах обновленного стиля. Например, координаты указывают на Тюмень, с которой начиналась история компании. Основной оттенок фирменной палитры – бирюзовый наряду с тёмно-графитовым и белым. Это цвета северного сияния на ночном небе.

Екатерина Шергина:

При разработке названия и визуального стиля наша команда вдохновлялась красотой северной природы большой Тюменской области. Однако для нас север – это не только про географию, он про особенный характер, в котором сочетаются отзывчивость и сдержанность, смелость и искренность. Мы строим дома для таких людей и разделяем эти ценности. Главными символами нового бренда стали полярная звезда и стрелка компаса - метафора верного ориентира в пути для каждого, кто ищет свой дом.

Вместе с именем и концепцией меняются и сами проекты. Север больше внимания уделяет дизайну фасадов, эстетике, экологичности материалов, наполнению дворов и придомовой территории. Сегодня компания реализует проекты не только в Тюмени, но и в Екатеринбурге, и в Москве – это дома в категориях комфорт, комфорт+, бизнес и премиум.

Концептуальность и новаторство – то, что всегда отличало проекты девелопера. Так, именно "СтройМир" одним из первых внедрил в своих домах цифровые сервисы для жизни и технологию "Умный дом", предложил первые в регионе нетиповые планировки хайфлет, ситихаус и эколофт. Сегодня Север берет ориентир на эксклюзивные решения и строит дома, аналогов которым в регионе нет. Это и фиджитал квартал "Айрис" с wi-fi во дворах, виртуальным тренером в воркаут-зоне, зимним садом и кинотеатром на крыше, и "Дабл-Дабл" с его необычными двухуровневыми дворами.

Одна из сильных сторон девелопера – это локации и экостандарты. Свои жилые комплексы Север возводит в окружении парков и водоемов, проектирует велодорожки на территории ЖК и за их пределами, строит детские площадки из природных материалов.

Новый бренд вдохновляет команду на большие свершения. В ближайших планах запуск еще одного проекта в Москве и двух в Екатеринбурге. А новые очереди текущих проектов компании: "Смородина", "Дабл-Дабл", "Энвилль" и "Айрис" займут свое место на карте Тюмени и привнесут позитивные изменения в ее облик.