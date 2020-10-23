Тюменцам выдано 7 тысяч льготных кредитов

Правительство продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. Изначально программа была рассчитана до 1 ноября.

В Тюменской области с начала запуска программы льготной ипотеки выдано 7 887 кредитов на общую сумму 19,974 млрд рублей. такие данные приводит Главное управление строительства Тюменской области.

Специалисты отмечают, что в регионе сохраняется положительная динамика ипотечного кредитования. Если за семь месяцев рост выдачи ипотечных кредитов составлял 12% к аналогичному периоду прошлого года, то на 1 сентября рост уже составляет 15%. Выдано 13 496 кредитов на покупку жилья (в прошлом году — 11 754).

Размер процентных ставок на первичном рынке составляет от 6,0% до 8,7% в зависимости от условий кредитования. За апрель — сентябрь процентные ставки не повышались.