Компания "Золотые луга" направила средства господдержки на модернизацию производства

Фото: АО "Золотые луга"

Государственную поддержку в размере 5 млн 459 тыс. рублей получило АО "Золотые луга" за 2019 год в рамках региональной программы продовольственной безопасности Тюменской области на 2011 − 2020 годы. Средства направили на модернизацию оборудования и усиление мер профилактики на предприятии.

Одна из главных целей региональной программы - модернизация и техническое перевооружение предприятий молочной промышленности. В рамках поставленных задач компания "Золотые луга" использует полученные средства для модернизации оборудования. Господдержка подразумевает возмещение части стоимости приобретаемого оборудования в размере 30%. Также часть денег потратят на усиление контроля и безопасности работы сотрудников в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19.

"Возмещение части стоимости приобретаемого оборудования - это, безусловно, существенная поддержка для предприятия в условиях тяжелой экономической ситуации. Подобные инвестиции необходимы для обеспечения беспрерывного производства и запуска новых продуктов. Модернизация в компании "Золотые луга" способствуют развитию молочного производства в Тюменской области, оказывая позитивное влияние на сферу АПК региона в целом", - отмечает генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко.

"Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочной продукции Урала и Западной Сибири. Компания на протяжении последних лет активно развивается, внедряя новые технологии, оптимизируя производственные и бизнес-процессы. Это способствует не только увеличению объемов, но и сохранению высокого качества продукции, а также развитию новых форматов продаж, например, интернет-магазина и бесплатной доставки молочной продукции на дом – что было особенно востребовано в период обязательной самоизоляции весной 2020 года.

Предприятие одно из первых автоматизировало транспортную логистику и диспетчерскую службу. Внедрена автоматизированная система контроля веса, которая исключает ситуацию с недоливом. Объем переработки молока в год достиг 85 тыс. тонн, а объем продаж ежегодно растет.

При внедрении новых технологий и оборудования до 80% инвестиций – собственные средства компании, однако не менее важна и поддержка региональных властей.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.