Приём заявок на участие в конкурсе "Тюменская марка" выходит на финишную прямую

Фотография предоставлена организаторами

Остаётся 4 дня до окончания приёма заявок на конкурс "Тюменская марка" от предпринимателей.

Регистрация участников продолжается в режиме онлайн на официальном сайте конкурса и по адресу ул. Первомайская, 20, каб. 303 до 16 октября. Заявиться можно по одной из семи номинаций: бизнес для потребителя, бизнес для бизнеса, социальное предпринимательство, женское предпринимательство, семейное предпринимательство, молодёжное предпринимательство, акулы бизнеса.

Одной из новых номинаций конкурса является молодёжное предпринимательство. Молодые бизнесмены сейчас не редкость – они привносят свежую струю в развитие региональных компаний. Встреча на одной площадке предпринимателей с разным бэкграундом, опытом и знаниями делает мероприятие интереснее и продуктивнее. Принять участие в номинации могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. Главное условие для приёма заявки – предприниматели не могут быть старше 30 лет.

Тюменский предприниматель Владислав Джурович говорит, что бизнес выбрал его сам. За несколько лет бизнес достиг того уровня, когда его можно представить на областном конкурсе предпринимателей. Это будет уже второй опыт участия Владислава в "Тюменской марке".

"Несколько лет назад получился положительный опыт участия в конкурсе, мы привлекли много новых клиентов. Когда я узнал, что в этом году снова состоится "Тюменская марка", то снова решил принять участие", - отмечает предприниматель.

Напомним, что в 2020 году конкурс проходит с 28 сентября по 4 декабря. Он проводится в новом формате бизнес-реалити: выставочную часть мероприятия заменят телевизионные ток-шоу. Образовательная часть включает тренинги, семинары, мастер-классы и нетворкинги.

Предпринимателям предстоит публичная защита своего бизнес-проекта в борьбе за главный приз конкурса – 700 тысяч рублей. Денежные вознаграждения предусмотрены и за второе и третье места: 500 тысяч рублей и 300 тысяч рублей соответственно. Призы потребительских симпатий составляют 150 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и 60 тысяч рублей.