Ведущий ток-шоу "Вечерний хэштег" Иван Стрижов рассказал об особенностях конкурса "Тюменская марка"

Фото: скрин эфира программы «Сидим дома»

В эти дни продолжается прием заявок на участие в престижном конкурсе "Тюменская марка – 2020", где каждый предприниматель сможет заявить о себе. В программе "Сидим дома" телеканала "Тюменкое время" ведущий ток-шоу "Вечерний хэштег" Иван Стрижов поделился особенностями конкурса.

Накануне ток-шоу "Вечерний хэштег" посетили именитые гости, которые уже давно сделали в бизнесе первые шаги. Среди них были уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области Лариса Невидайло, депутат Тюменской городской думы Степан Михайлович Киричук и президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин, директор департамента экономики и стратегического развития города Тюмени Сергей Толстых. Также о необходимости участия в конкурсе рассказали два победителя прошлых лет, награжденные знаком "Тюменская марка".

Вне зависимости от ситуации "Тюменская марка" всегда держала высокую планку. Даже сейчас непростые коронавирусные времена сплачивают предпринимательское сообщество.

"Почему стоит участвовать? Потому что для предпринимателя это общение, материальная мотивация, поддержка, опытные кураторы и многое другое", - поделился Иван Стрижов.

Изюминка этой "Тюменской марки" заключается в новых номинациях. Всего их семь: "Бизнес для потребителя", "Бизнес для бизнеса", "Социальное предпринимательство", "Женское предпринимательство", "Семейное предпринимательство", "Молодежное предпринимательство", "Акулы бизнеса". Еще одна особенность конкурса – участие самозанятых граждан.

Победителям на самом деле есть, за что бороться. За первое место присуждается 700 тысяч рублей на продвижение своего проекта, за второе место предусмотрено 500 тысяч рублей, за третье место – 300 тысяч рублей. Есть еще призы зрительских симпатий: за первое место участник получит 150 тысяч рублей, второе – 100 тысяч рублей и за третье место награда составляет 60 тысяч рублей.

Организаторы приготовили приятные призы и для зрителей: путевка на двоих на Черное море, ноутбук и электросамокат. Для участия в зрительском голосовании необходимо иметь подтвержденную учетную запись на сайте https://www.gosuslugi.ru/. Отдать свои голоса за понравившиеся товары и услуги зрители могут со 2 по 27 ноября на портале конкурса "Тюменская марка".

"2 ноября на телеканале "Тюменское время" стартует бизнес-проект "Тюменская марка". Зрителей ожидает 10 серий, из них 7 серий включает работа по номинациям, а 3 серии – это работа с наставниками и защита баттл-проектов. В начале декабря мы покажем пышную церемонию награждения. Нужно смотреть обязательно!", - говорит ведущий ток-шоу "Вечерний хэштег".

Одна из главных задач "Тюменской марки" – лучше узнать наших предпринимателей, которыми гордится Тюмень и которых знают далеко за пределами Тюмени, Уральского федерального округа и всей России.