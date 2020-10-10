Предприятия мясной и молочной промышленности в Тюменской области получают господдержку

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Государственную поддержку в размере более 21 млн рублей получили предприятия молочной промышленности ООО "Тюменьмолоко" и АО "Золотые луга" в 2019 году. Средства были направлены на приобретение нового технологического, холодильного и лабораторного оборудования.

Модернизация и техническое перевооружение предприятий проводится в рамках региональной программы продовольственной безопасности Тюменской области на 2011 − 2020 годы. Как сообщили в пресс-службе Тюменской областной думы, ООО "Тюменьмолоко" получило субсидию в размере 15,933 млн рублей, АО "Золотые луга" - 5,459 млн рублей.

Также поддержку получают предприятия в сфере животноводства. На создание и развитие материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение и перевооружение из средств областного бюджета направили 55,869 млн рублей для 19 производителей из 13 районов области. На эти средства приобретено 4 комплекта стойлового оборудования, 17 единиц групповых поилок. 3 комплекта системы поения, 14 комплектов систем автоматической вентиляции, 8 комплектов доильных установок, 4 единицы доильных аппаратов, 11 единиц охладителей молока, 43 комплектов оборудования навозоудаления, 2 единицы "молочного такси", 6 единиц чесалок для крупного рогатого скота, 2 комплекта системы управления дойкой и стадом, пишет ИА "Тюменская линия".

В 2020 году техническое перевооружение предприятий мясной и молочной промышленности Тюменской области продолжается.