Тюменских предпринимателей ожидает реалити-шоу с денежными призами

Конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства "Тюменская марка" в этом году пройдет уже в 18-й раз. Однако в 2020 году он удивит новым форматом — это будет первое бизнес-реалити в нашей области. Прием заявок уже стартовал.

"Тюменская марка" — конкурс, который открывает новые горизонты для предпринимателей и новые товары для потребителей. Каждый год в соревновательную борьбу вступают десятки тюменских предприятий. Приз в 2020 году более чем достойный: за 1 место — 700 тысяч рублей, за 2 место — 500 тысяч рублей, за 3 место — 300 тысяч рублей.

Кроме того, на основании голосования будут вручены призы потребительских симпатий: 60 тыс. рублей, 100 тыс. рублей и 150 тыс. рублей.

С момента старта приема заявок более 30 предпринимателей сообщили о своем желании поучаствовать в конкурсе. Для каждого из них это будет колоссальный опыт и шаг к развитию бизнеса, ведь "Тюменская марка" — это не только соревнование, но и площадка для общения, наполненная множеством событий. Это насыщенная образовательная программа, включающая тренинги, семинары, мастер-классы и нетворкинги.

На телеканале "Тюменское время" 6 октября состоялось ток-шоу, в рамках которого гости поделились мнением о идее возникновения "Тюменской марки", новом формате, значимости конкурса и многом другом.

Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской городской думы Степан Киричук рассказал об идее возникновения конкурса в 2003 году среди местных предпринимателей:

"Нужно было искать варианты, как сделать тюменскую продукцию лучше. В каждой сфере требовалась конкуренция. "Тюменская марка" — успешная попытка создать ее, чтобы улучшить производство. Наш конкурс подводил предприятия к тому, чтобы производить продукцию более экономично и рационально".

Директор департамента экономики и стратегического развития администрации города Тюмени Сергей Толстых поделился информацией о том, что поменялось, а что осталось неизменным на протяжении 18 лет:

"Все-таки проще говорить о том, что осталось неизменным, потому что поменялось практически все. Конкурс начал осваивать город — теперь проводится на разных площадках, меняет свой формат. Естественно, меняется и дух конкурса — он становится крепче и интереснее, привлекает все больше креативных предпринимателей", - поделился Сергей Толстых.

Сроки проведения конкурса "Тюменская марка" в этом году с 28 сентября по 4 декабря. Организаторы ждут активных предпринимателей для участия. Подробности и регистрация на официальном сайте.