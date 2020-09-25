Жители Тюменской области реструктурировали кредиты на 11 млрд рублей

С 20 марта по 16 сентября 2020 года жители Тюменской области (без учета автономных округов) направили в банки 37 тыс. заявлений на реструктуризацию кредитов и кредитные каникулы, 98% из них рассмотрены. Почти по 23 тыс. обращениям (62% от рассмотренных) принято положительное решение.

Из них в рамках вступившего в силу в апреле этого года Федерального закона №106-ФЗ о кредитных каникулах поступило 6,2 тыс. обращений, около 45% одобрены. Банки предоставили отсрочку по кредитам на 1,2 млрд рублей. Отказ в предоставлении кредитных каникул в основном происходил из-за превышения максимального размера кредита, установленного Правительством РФ.

Тюменцы также направили 30,6 тыс. заявлений на реструктуризацию кредитов по собственным программам банков. 65% от рассмотренных заявлений одобрены, банки изменили условия по кредитам на сумму 10,2 млрд рублей.

В августе – сентябре Банк России зафиксировал в отчетности банков рост числа аннулированных кредитных каникул. Напомним, это происходит, если заемщик не представил кредитору документы, подтверждающие снижение дохода, в течение 90 дней после подачи заявления. По данным крупнейших банков, по указанной причине были аннулированы кредитные каникулы более чем 200 тюменцам на сумму 85 млн рублей.

Некоторые банки, клиенты которых не смогли подтвердить снижение дохода, переоформили кредитные каникулы на реструктуризацию по собственным программам с приемлемым графиком платежей. Другие банки кредитные каникулы аннулировали, но не начисляли заемщикам пени и штрафы. Банк России считает такую практику в максимальной степени клиентоориентированной. При этом по информации ряда банков, значительная часть заемщиков, не представивших документы, подтверждающие снижение дохода, вообще не выходит на связь.

"Если заемщик подал заявление на кредитные каникулы, но по каким-то причинам не представил подтверждающие документы в установленный срок, то кредит будет считаться просроченным, банк начислит повышенные проценты и штрафы, а также сообщит в бюро кредитных историй о факте неисполнения обязательств по кредиту. В будущем с испорченной кредитной историей будет трудно занять деньги на приемлемых условиях, – сообщил управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов. – Поэтому настоятельно рекомендуем заемщикам как можно скорее обратиться к своему кредитору для урегулирования проблем".