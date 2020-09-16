В Тюмени разработают нейросети для прогнозирования цен на нефть

С 18 по 23 сентября в Тюмени пройдет конкурс "Нейронефть", организованный в рамках XI Тюменского нефтегазового форума. Он будет направлен на разработку программного обеспечения для прогнозирования цен на нефть с использованием нейросетей.

Участникам предстоит разработать нейросетевое решение для анализа и прогноза курса цен на нефть марки Brent к доллару США. Победителей назовут 23 сентября: команда разработчиков, которая представит лучший продукт, получит денежный приз. Общий призовой фонд проекта составляет 850 тыс. руб. Для участия в соревновании необходима регистрация, она завершится 17 сентября.