В Тюменской области на нацпроекты направят 19 млрд рублей

10:47 14 сентября 2020
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Фото: pixabay.com

Общий объем финансирования национальных проектов в регионе составит более 19 млрд рублей. Из них 9,5 млрд рублей будет выделено из бюджета Тюменской области.

По итогам закупочных процедур в рамках реализации нацпроектов в 2020 году в регионе удалось сэкономить свыше 60 млн рублей. Общий объем закупок с января по август 2020 года составил 9,2 млрд рублей.

Теги: госзакупки , нацпроекты
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