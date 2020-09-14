В Тюменской области на нацпроекты направят 19 млрд рублей

Общий объем финансирования национальных проектов в регионе составит более 19 млрд рублей. Из них 9,5 млрд рублей будет выделено из бюджета Тюменской области.
По итогам закупочных процедур в рамках реализации нацпроектов в 2020 году в регионе удалось сэкономить свыше 60 млн рублей. Общий объем закупок с января по август 2020 года составил 9,2 млрд рублей.
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