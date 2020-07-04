В Тюменской области растет динамика промышленного производства

Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-май 2020 года составил 129,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представил Тюменьстат в докладе по социально-экономическому положению в регионе.

По информации Тюменьстата, самый высокий индекс зафиксировали в апреле – более 130%, самые низкие показатели в марте и мае. Значительный рост продемонстрировали обрабатывающие производства: за пять месяцев ИПП в этой сфере приблизился к 170%.

В мае в 2,9 раза увеличились объемы производства химических веществ и химических продуктов, в 2,8 раза - производство прочих транспортных средств и оборудования. Высокие показатели у производства кокса и нефтепродуктов, производства одежды, в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели. Развивается производство прочей неметаллической минеральной продукции. При этом в сравнении с маем 2019 года снизилось металлургическое производство, производство кожи и изделий из кожи, мебели, текстильных изделий, электроники, пишет "Вслух.ру".