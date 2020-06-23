Тюменские бизнесмены могут получить до 50 000 рублей на продвижение услуг

Фотография предоставлена организаторами конкурса

Конкурс для предпринимателей "Бизнес с Афишей" от тюменского регионального отделения "ОПОРА РОССИИ" и "Афиши Тюмень" стартовал в социальных сетях 22 июня. Бизнесмены могут получить до 50 000 рублей на продвижение услуг в СМИ и социальных сетях.

Сейчас многим компаниям нужно эффективное продвижение, чтобы быстрее вернуться к прежним оборотам. Не все могут себе позволить рекламное размещение на популярных ресурсах, поэтому организаторы решили помочь предпринимателям и запустили конкурс.

Победители получат сертификаты на рекламу в СМИ и социальных сетях на 10 000 рублей, 30 000 рублей и 50 000 рублей. На каждую сумму "Афиша Тюмень" подготовит два пакета с размещением на выбор.

Что нужно делать?

— Заполнить форму регистрации

— Выложить на страничке во "ВКонтакте" ролик не дольше 1 минуты, в котором вы представляете свою компанию. Рассказать, какую пользу она приносит обществу и почему ей сейчас нужна реклама.

— В тексте отметить группы "ОПОРА РОССИИ" и "Афиша Тюмень".

— Подписаться на "Афишу Тюмень" и ТРО "ОПОРА РОССИИ" в Инстаграме и во "ВКонтакте":

https://vk.com/afisha_kto

https://www.instagram.com/afisha_kto/

https://vk.com/opora72

https://www.instagram.com/opora72/

Председатель комитета по молодежному предпринимательству "ОПОРА РОССИИ" Артем Андросов призвал к участию всех предпринимателей, которым хочется остаться на плаву в текущих реалиях.

"Такие конкурсы дают возможность бизнесменам в наше непростое время рассказать о себе, привлечь внимание и получить бесплатное продвижение. И самое главное – увидеть себя с другой стороны, узнать своих конкурентов, посмотреть по-другому на информационное поле. Я считаю, что участвовать нужно обязательно, тем более, что условия довольно простые, не затратные, а результат может быть очень эффективным", – поделился Артем Андросов.

Все участники получат скидку 30% на рекламное размещение по любому из пакетов, предоставленных организаторами. Всем желаем удачи!

Итоги подведет конкурсное жюри 22 июля.