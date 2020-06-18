Роспотребнадзор проверил воду в тюменских озерах и прудах

Качество и безопасность воды в озерах Круглое (район лесопарка им. Гагарина), Липовое (7-й км Велижанского тракта), Нижнее Кривое (Салаирский тракт), Цимлянское (севернее д/о "Оловянникова"), Цыганское (Заречный микрорайон), прудах Южный (улица Федюнинского), Утиный (улица 50 лет ВЛКСМ), Оловянникова планово проверили сотрудники Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области.

В водных объектах были отобраны пробы воды и проведены санитарно-химические, микробиологические, паразитологические исследования.

В воде озера Цимлянское выявлено превышение уровней общей минерализации, хлоридов. Показатель "химическое потребление кислорода" (ХПК – отражает содержание органических веществ в воде) - в воде озера Круглое. Не зарегистрировано превышений гигиенических нормативов в пруду Оловянникова. Произведен отбор проб почвы (песка) на озере Цимлянское, пруду Оловянникова, пробы соответствуют санитарным нормам.

Несмотря на соответствие состава вод санитарным правилам и нормативам, купание в указанных водных объектах запрещено. Решение об использовании водоемов и береговых зон в качестве объектов рекреации принимаются органами местного самоуправления.

По пробам из остальных водоемов результаты будут позже. Оценка качества воды проводится лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области", о результатах исследований будет сообщаться дополнительно, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.