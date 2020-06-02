Запсибкомбанк вновь разыграл денежные призы среди участников акции "Бери и делай"

Уже второй раз в рамках акции "Бери и делай" Запсибкомбанк разыграл два денежных приза по 50 000 рублей для поддержки тех, кто отказался ставить бизнес на паузу и нашел новые варианты работы в текущей ситуации.

В мае счастливыми обладателями 50 000 рублей стали:

ООО "Промышленные Технологии-Сибирь". Компания занимается строительством пятый год, расчетный счет в банке был открыт в апреле.

Как отмечает директор компании Алексей Феоктистов, выигрыш стал для него приятной неожиданностью и поддержкой для бизнеса в самый подходящий момент.

ООО "Три`О" - ведет деятельность по сдаче в аренду и управлению собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, давно является клиентом банка.

"День счастливый и нужно делать важные дела, раз с утра так везет!" - ответил на сообщение о выигрыше директор организации Гор Амбарян. Полученным вознаграждением клиент компенсировал все затраты на расчетно-кассовое обслуживание и страховку по кредиту.

Для участия в акции необходимо:

Для новых клиентов:

- открыть расчетный счет в месяце, предшествующем месяцу проведения розыгрыша;

- активно работать по расчетному счету (осуществить операции по расчетному счету);

- выразить свое желание на участие в Акции путем подписания уполномоченным представителем Участника Согласия об участии в Акции в любом удобном офисе Банка.

Для действующих клиентов:

- иметь расчетный счет;

- активно работать по расчетному счету (осуществить операции по расчетному счету);

- выразить свое желание на участие в Акции путем подписания уполномоченным представителем Участника Согласия об участии в Акции в любом удобном офисе Банка.

"Количество участников акции растет и вот уже более 7800 корпоративных клиентов с активно работающими расчетными счетами приняли участие в майском розыгрыше. Это значит, что бизнес продолжает работать. Надеемся, что после снятия действующих ограничений количество участников возрастет, и денежные призы от банка станут актуальной помощью для развития бизнеса наших клиентов. Следующий розыгрыш состоится 3 июня 2020 года. Участвуйте в акции и получите шанс выиграть финансовую поддержку для своего бизнеса!", - прокомментировала директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

Напоминаем, что акция действует до сентября 2020 года. Каждый месяц два корпоративных клиента будут получать денежные призы от Запсибкомбанка.

Шанс есть у каждого - присоединяйтесь!