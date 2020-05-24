В Тюмени зафиксирован рост спроса на недвижимость

Большой спрос на квартиры отмечен в Тюмени в мае. Количество онлайн-консультаций по ипотеке возросло в 7 раз. Однако жители города все же предпочитают выбор недвижимости проводить вживую.

Директор федеральной компании в сфере недвижимости Ильдар Хусаинов рассказал, что критическое падение спроса на недвижимость было зафиксировано в первые две недели апреля. Уже с середины месяца рынок начал адаптироваться к новым реалиям и стартовал период достаточно быстрого восстановления. Реальный бум спроса во всех сегментах недвижимости наблюдали даже в майские праздники, хотя обычно в это время активность была низкой.

"Спрос в первой половине мая оказался выше на 20-25% аналогичных показателей прошлого года, а количество консультаций по онлайн-ипотеке и вовсе выросло в семь раз в майские праздники. Но полного перехода сферы недвижимости в онлайн не произошло, ведь многие предпочитают консультации и выбор недвижимости проводить вживую", - прокомментировал Ильдар Хусаинов.

По словам эксперта, большой отложенный спрос начался после открытия офиса. Агентство выстраивает график посещения, чтобы соблюдать все установленные санитарные нормы. Не исключено, что в ближайшей перспективе, на фоне необходимости соблюдения социальной дистанции, потребность в офисах, как ни странно, может только возрасти, пишет "Мегатюмень".