Тюменская область демонстрирует высокий уровень социально-экономического развития

Тюменская область по итогам социально-экономического развития является лидером по пяти показателям из десяти среди регионов Уральского федерального округа.

По данным Тюменьстата, регион на протяжении нескольких лет удерживает первенство по объему ввода жилья в расчете на 1000 человек. В 2019 году этот показатель равнялся 66,5 кв.м общей площади жилых домов, в том числе индивидуальными застройщиками - 42,1 кв. м. Индекс промышленного производства составил 130,3%. Тюменская область также лидирует по объемам производства молока и яиц. Оборот розничной торговли на душу населения выше, чем в других регионах УФО – 43,7 тыс. рублей.

Ямало-Ненецкий автономный округ оказался трижды на первой строчке рейтинга: здесь зафиксирован самый высокий размер номинальной начисленной зарплаты – 100,4 тыс. рублей. Также выявлено наименьшее значение индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги в феврале 2020 года по отношению к декабрю 2019 года. Оборот общественного питания на душу населения составил максимум – 4,5 тыс. рублей.

Свердловская область оказалась на первом месте по объему платных услуг на душу населения (14,8 тыс. рублей). Челябинская область сохраняет лидерство по производству скота и птицы на убой в живом весе на душу населения (22,4 кг), пишет "Вслух.ру".