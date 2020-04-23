Арендаторам госсобственности уменьшат годовую плату

В Тюменской области принят новый пакет мер для поддержки жителей региона в связи с пандемией коронавируса. Воспользоваться ими смогут как физические, так и юридические лица.

Арендаторам по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности и заключенных с департаментом имущественных отношений Тюменской области или органами местного самоуправления на всей территории области, будет уменьшена годовая арендная плата на сумму арендных платежей за период с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

Если арендатор уже внес платеж за первый квартал, то оплата за март будет перенесена на следующий период. В таком случае платеж за второй квартал 2020 года может составить всего треть от установленной договором аренды суммы. Уменьшение арендной платы и перераспределение платежей произойдёт автоматически, никаких дополнительных заявлений от арендаторов не потребуется.

Для отдельных категорий арендаторов также предусмотрена и отсрочка арендных платежей за период с 1 мая по 31 декабря 2020 года. Арендная плата за этот период может быть внесена арендатором в любое время по его усмотрению. Главное, сделать это не позднее 31 декабря 2022 года.

Такой отсрочкой смогут воспользоваться предприятия следующих сфер деятельности: турагентства, гостиничный бизнес и общепит, организация мероприятий, дополнительное образование, культура и развлечения, парикмахерские и салоны красоты, ремонтные мастерские и химчистки, пассажирские перевозки и перевозка грузов, деятельность воздушного транспорта и ряд других. При этом доля доходов от осуществления установленного вида деятельности должна составлять более 70% в общем объеме доходов.