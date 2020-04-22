Продлен срок сдачи обязательной бухгалтерской отчетности

Официально объявленный нерабочий месяц внёс свои корректировки в сроки сдачи обязательной налоговой и бухгалтерской отчетности. Крайние даты предоставления документов в соответствующие госорганы были смещены.

В соответствии с ФЗ "О бухгалтерском учете" обязательный экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода. Если же срок представления отчетности совпадает с нерабочим или выходным днем, то срок переносится на первый, следующий за ним рабочий день.

Как сообщили эксперты ООО "Русская Компания" в Тюмени, Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 года №239 были установлены нерабочие дни с 4 по 30 апреля 2020 года. Кроме того, согласно производственному календарю, дни 1 по 5 мая объявлены выходными. Таким образом, первый рабочий день после всех нерабочих, праздничных, выходных в 2020 году – 6 мая.

Для налогоплательщиков, которые сдают отчетность в соответствии с пп.5.1 п.1 ст.23 НК РФ, срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 409 продлен на три месяца - до 30 июня. Речь идет об организациях, у которых годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность содержит сведения, отнесенные к государственной тайне, а также в случаях, установленных постановлением Правительства РФ от 22 января 2020 года №35.

"При этом предоставить годовую бухгалтерскую отчетность в орган государственной статистики по месту государственной регистрации такие организации должны в первый рабочий день после 31 марта 2020 года – а это 6 мая. Все необходимые разъяснения и соответствующие документы и постановления можно найти на портале Федеральной налоговой службы России", - уточнили специалисты.

Отметим, сдать бухгалтерскую (финансовую) отчетность можно дистанционно, через Интернет. В условиях пандемии и вынужденного перехода многих компаний на дистанционные и удаленные форматы работы такой подход к документообороту демонстрирует не только технологическую продвинутость, но и социальную ответственность руководителя.

ООО "Русская Компания" предлагает квалифицированную помощь в подготовке и передаче отчетности по сети Интернет в налоговые, надзорные, контролирующие органы и фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации. Организация также готова предоставить предприятиям программу для самостоятельной сдачи отчетности. Специализированное программное обеспечение СБИС Электронная отчетность гарантирует полный набор актуальных отчетных форм, оперативную консультационную помощь, возможность выполнять проверку документов на ошибки, сверку расчетов с бюджетом, осуществлять переписку с госорганами. Благодаря электронной подписи становится возможным работать, не выходя из дома. Техническая поддержка осуществляется круглосуточно.

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