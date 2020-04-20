Тюменцам разъясняют, как получить кредитные каникулы

3 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон о кредитных каникулах. Теперь заемщик, попавший в трудную финансовую ситуацию из-за эпидемии коронавируса, может приостановить или снизить выплаты по кредитам на срок до шести месяцев. Этим правом можно воспользоваться в период до 30 сентября, только один раз и при определенных условиях. Пауза в платежах не считается просрочкой и не приводит к ухудшению кредитной истории заемщика.

Каникулы можно получить по всем видам кредитов и займов (потребительским, ипотечным, автокредитам, кредитным картам), если их выдали до 3 апреля 2020 года. Кроме банков, кредиторами могут быть и микрофинансовые организации (МФО), и кредитные потребительские кооперативы (КПК).

Если доход заемщика за месяц снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным значением 2019 года, то он имеет право подать в банк заявление-требование о предоставлении кредитных каникул. Расчет среднемесячного дохода производится по определенной методике. Правительством РФ установлены максимальные размеры кредитов, по которым можно получить отсрочку:

— по кредитным картам — 100 тысяч рублей;

— по потребительским кредитам наличными — 250 тысяч рублей;

— по автокредитам — 600 тысяч рублей;

— по ипотеке лимиты зависят от региона: 4,5 млн рублей в Москве, 3 млн в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе, 2 млн в остальных регионах. Причем в расчет принимают первоначальный размер выданного кредита и лимита по карте, а не текущую задолженность.

Однако если сумма ипотечного кредита превышает установленный лимит, то вы можете обратиться за ипотечными каникулами по закону, вступившему в силу в 2019 году (лимит по сумме кредита 15 млн рублей). По другим видам кредитов, которые не укладываются в определенные законом лимиты, банки, МФО и КПК могут предложить реструктуризацию по своим программам (изменение условий погашения кредита с целью облегчения обслуживания долга). В нынешней ситуации банки сами активно идут на встречу клиентам, перенося сроки платежа, снижая его размер.

Подтверждающие документы (справка 2-НДФЛ, больничный лист, справка о регистрации на бирже труда и др.) можно предоставить кредитору в течение 90 дней после подачи заявления. Такие длинные сроки предусмотрены в первую очередь для тех людей, кто из-за болезни или ограничительных мер не может собрать и подать документы сразу, одновременно с заявлением. Известить банк о своем решении можно по телефону горячей линии, а подать заявление - через личные кабинеты или электронную почту, чтобы свести к минимуму личное общение. Срок рассмотрения заявления – 5 дней.

По закону кредитор должен предоставить отсрочку и без бумаг, которые подтверждают снижение дохода. Но желательно предоставить документы как можно раньше. Если окажется, что вы ошиблись в расчетах, каникулы отменят и вам придется возместить пропущенные платежи и выплатить штрафы. Кроме того, в кредитной истории появится информация о просрочке.

Можно попросить, чтобы каникулы начали отсчитываться даже раньше, чем вы обратились к кредитору: за 30 дней до даты подачи заявления, если нужна отсрочка по ипотечному кредиту, и за 14 дней — если по потребительскому. Оформить каникулы по кредитным картам задним числом нельзя.

По данным Банка России, по состоянию на 15 апреля 2020 года в рамках закона о льготном периоде заемщики направили в банки около 100 тыс. обращений. Из них удовлетворено 38 тыс., при этом по 28 тыс. банки приняли положительное решение без подтверждающих документов о снижении доходов. Из них: по ипотечным каникулам одобрено почти 80% — это 13 тыс. обращений. По потребительским кредитам и кредитным картам положительное решение о реструктуризации банки принимали примерно в половине случаев, по автокредитам — немногим более 7%. Отказ в предоставлении кредитных каникул в основном происходил из-за превышения максимального размера кредита (почти 70% случаев отказов).

Важно: каникулы – мера временная. В течение льготного периода заемщик освобождается от всех платежей по кредиту. Если у вас уже была просрочка по кредиту или займу и вам начислили неустойку, штрафы или пени, на время каникул их заморозят — расти они не будут. В это время кредитор также не имеет права продать квартиру или машину, которые находятся у него в залоге по кредиту. Но проценты на сумму долга продолжат начисляться — просто их нужно будет заплатить позднее.

По ипотечным кредитам в течение льготного периода продолжают начислять тот процент, который прописан в вашем договоре. А по потребительским кредитам, кредитным картам на время каникул установлена льготная ставка. Ее размер равен 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита. В расчет берется ставка, которая действовала в тот день, когда вы обратились за каникулами. До окончания льготного периода кредитор направит вам новый график платежей.

Основной долг по всем видам кредитов и кредитным картам вы должны будете погашать так, как это написано в вашем договоре. Просто срок платежей автоматически сдвинется на время каникул. По потребительскому, ипотечному или автокредиту "каникулярный" долг нужно будет погасить уже после того, как закончатся все ваши плановые выплаты. Его также могут разбить на несколько ежемесячных взносов.

Будьте предельно внимательны, оценивая, насколько вы соответствуете критериям закона и можете рассчитывать на кредитные каникулы. Если вам сложно самостоятельно оценить свои шансы, проконсультируйтесь у своего кредитора до подачи требования об отсрочке. Отсрочкой можно воспользоваться только один раз (исключение составляют ипотечные кредиты, по которым действует закон 2019 года) и по окончании кредитных каникул необходимо будет вернуться к регулярным выплатам по новому графику, рассчитанному кредитором.