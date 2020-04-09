Запсибкомбанк поддерживает бизнес новыми решениями

Запсибкомбанк включает в перечень мер поддержки бизнеса программу по реструктуризации кредитов заемщиков. Как сообщили в банке, при этом не имеет значения, в какой отрасли работает предприниматель или организация. Для рассмотрения заявки по изменению условий кредита любой представитель бизнеса может обратиться в банк с документами, которые могут подтвердить снижение доходов.

ПАО "Запсибкомбанк" как одно из ведущих финансовых учреждений региона участвует и в государственной программе по предоставлению кредитов бизнесу под ноль процентов. Эта мера вводится для выплаты заработной платы сотрудникам организаций. Льготная ставка по кредиту для бизнеса будет действовать шесть месяцев, при этом срок кредитования составит до одного года. Главным условием кредитования по программе является сохранение численности и штата работников предприятия.

Организации, относящиеся к сегменту микро- и малый бизнес, могут рассчитывать на участие в программе, если работают в одной из отраслей: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Заявку на реструктуризацию действующего кредита и на кредит под ноль процентов можно оставить дистанционно как через систему Запсиб iNet, так и на сайте Банка. В заявке на сайте выберете продукт "Кредиты" и в комментарии укажите меру поддержки бизнеса, которую Вы хотите получить.

"Запсибкомбанк оперативно внедряет комплекс мер для поддержки своих корпоративных клиентов в сложившейся ситуации. Мы максимально упростили программу по реструктуризации кредитов для того чтобы любой бизнес мог воспользоваться ею. Сохранить штат сотрудников и объемы своего бизнеса возможно с помощью кредита на зарплату под 0%. Заявки на участие в программах поддержки бизнеса Запсибкомбанк готов рассмотреть в максимально короткие сроки", - прокомментировала директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.