Электронная подпись – один из инструментов эффективной удаленной работы

В Тюменской области продолжается ужесточение мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. Многие компании перевели своих сотрудников на удаленный формат работы.

Для сохранения юридически значимого документооборота ООО "Русская Компания" рекомендует обмениваться документами, заверенными электронной подписью.

Электронная подпись (ЭП) — аналог рукописной подписи, с ее помощью любой документ можно подписывать и отправлять в электронном виде как внутри компании, так и за ее пределы. ЭП необходима при работе с Государственными Информационными Системами (ГИС), при регистрации на площадках электронных торгов, отправки заявок и подписания контрактов, при подаче электронной отчетности в государственные органы, а также в корпоративном документообороте. Электронная подпись и сертифицированные алгоритмы шифрования защищают документ от подделки, обеспечивают его целостность, конфиденциальность, подтверждение лица-отправителя.

В зависимости от целей получения и дальнейшего использования ЭП существуют разные тарифы и комплекты. Специалисты "Русской Компании" продолжают консультировать клиентов по телефону +7 (3452) 68-00-86 и с помощью формы обратной связи на сайте https://rk72.ru/. Подать заявку на электронную подпись можно дистанционно.