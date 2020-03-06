В Тюменской области стало меньше фальшивых банкнот

За 2019 год на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов банковскими учреждениями выявлено 208 фальшивых банкнот на сумму 781 тыс. рублей. В сравнении с 2018 годом количество подделок снизилось на 40%.

Чаще всего подделывают 5-тысячные банкноты (70%), на втором месте – купюры номиналом одна тысяча рублей (26%). Обнаружены подделки номиналом 2000 рублей в количестве 5 шт. Выявляются также поддельные банкноты номиналами 50, 100 и 500 рублей и монеты номиналами 5 и 10 рублей, но их доля в общем объеме совсем незначительна – менее 3%.

Обычно подделки сбывают в небольших магазинах, торговых киосках, АЗС, где отсутствуют приборы проверки подлинности банкнот, и продавцы не всегда владеют информацией о защитных признаках.

Чтобы обезопасить себя от получения фальшивых банкнот, специалисты Банка России советуют проверять не менее 3-х защитных признаков. Например, контролируемые на просвет – водяные знаки, защитная нить, микроперфорация, или на ощупь – повышенный рельеф. В случае обнаружения купюр с признаками подделки необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.

Напомним, что в августе 2019 года Банк России запустил программу дистанционного обучения кассовых работников торговых организаций. Учебные курсы включают 2 темы - "Подлинность банкнот и монет Банка России" и "Платежеспособность банкнот и монет Банка России". В течение месяца кассовые работники самостоятельно изучают учебные материалы электронного курса, а затем проходят дистанционное тестирование. За II полугодие 2019 года обучено 2091 человек, из них 1587 человек (76%) успешно прошли тестирование, 238 (11%) – не справились с прохождением теста, 265 (13%) – не приняли участие в тестировании.

Подробную информацию об обучении можно получить на сайте Университета Банка России. Регистрация на учебный курс осуществляется через представителей розничных сетей (ответственных координаторов). Обучение и тестирование проводятся Банком России бесплатно.