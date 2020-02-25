Тюменский агропром привлекает инвестиции

В Тюменской области реализуют более 250 инвестпроектов в сфере пищевой промышленности и АПК. Наиболее крупные касаются модернизации местных птицефабрик.

Как говорится в информационном сообщении, направленном правительством региона депутатам Тюменской областной думы, продолжается строительство комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в год, которое ведет компания "РУСКОМ" в Голышмановском и Юргинском районах. Объем инвестиций превышает 7,2 млрд рублей, в результате его реализации появится 750 дополнительных рабочих мест.

Компания "ПРОДО Тюменский бройлер" проводит модернизацию птицефабрики в с. Каскара Тюменского района. Объем инвестиций в обновление производства достигает почти 2,8 млрд рублей, на предприятии будет создано 64 новых рабочих места.

Объем инвестиций в развитие птицефабрики "Пышминская" составляет 2,3 млрд рублей, итогом станет создание 150 рабочих мест.

Увеличивает свои производственные мощности и агрохолдинг "Согласие" - крупный тюменский производитель мяса. Объем инвестиций в проект составит 0,77 млрд рублей, в результате будет создано так же150 рабочих мест.

По мнению директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова, регион стабильно привлекает инвесторов в данном направлении, пишет ИА "Тюменская линия".