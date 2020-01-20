Тюменская птицефабрика приближается к новому производственному рекорду

На птицефабрике "ПРОДО Тюменский бойлер" в 2020 году планируют выпустить на три тысячи тонн больше продукции, приблизившись к показателю 40 тыс. тонн. Директор предприятия Оксана Величко отмечает, что еще 10 лет назад такие показатели выглядели бы фантастическими.

В департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области сообщили, что "Тюменский бройлер" более 40 лет назад начинал с плана в 1,2 тысячи тонн продукции в год. С тех пор производительность птицефабрики выросла почти в 33 раза. На 2020 год здесь прогнозируют произвести 39325 тонн. Это на шесть тысяч тонн больше, чем два года назад.

"С развитием крупных торговых сетей появилась дополнительная возможность выхода тюменской продукции за пределы региона. Ее можно увидеть на прилавках всех соседних регионов, а также в Казахстане. Но с 1976 года приоритеты не изменились - удовлетворение потребностей растущего числа жителей Тюменской области в мясе птицы", - подчеркнула Оксана Величко.