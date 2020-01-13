В России действуют новые ограничения по кредитам и займам

Новые ограничения предельной задолженности граждан по кредитам и займам, взятым на срок до одного года вступили в силу 1 января 2020 года.

Начисленные на такой заем проценты, неустойка (штрафы, пени), иные меры ответственности, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, теперь не могут превышать сам долг более чем в 1,5 раза. После достижения этого предела начисление процентов, других платежей, неустойки и иных мер ответственности должно быть прекращено.

Например, если человек взял взаймы 10 тыс. рублей, то он отдаст не более 25 тыс. рублей (10 тыс. руб. – долг, 15 тыс. руб. – проценты, неустойка, иные платежи).

При этом сохраняется введенное 1 июля 2019 года предельное значение полной стоимости кредита (займа) и ограничение ежедневной процентной ставки – 1% в день. В первую очередь такое ограничение актуально для так называемых займов "до зарплаты", выдаваемых микрофинансовыми организациями. С 1 июля 2019 года размер полной стоимости кредита по таким займам не превышает 365%, напоминают в Отделении Уральского ГУ Банка России по Тюменской области.

"Новый этап ограничений – результат последовательной политики Банка России по социализации микрофинансового рынка и совершенствованию механизма защиты прав потребителей финансовых услуг, – сообщил управляющий Отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сергей Попов. – В прошлом году данный показатель снижался дважды – с января совокупный размер процента не мог превышать сумму долга в 2,5 раза, с июля до конца 2019 года - в 2 раза".