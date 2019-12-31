Компания "Эдванс" предлагает профессиональные услуги по налогам и бухучету для тюменского бизнеса

Фото: компания "Эдванс"

Современный бухгалтерский учёт — достаточно сложная дисциплина. Он постоянно изменяется под натиском законодательства. Если вы начинающий предприниматель на упрощёнке, бухгалтерию вполне можно вести своими руками или с помощью различных программ и сервисов. Но когда ваш бизнес вырастет, вы ощутите острую потребность в профессиональном подходе.

Надёжный и экономичный вариант для малого и среднего бизнеса — отдать бухгалтерию на аутсорсинг. А самим полностью сосредоточиться и отдавать все силы непосредственным вопросам развития компании.

Тюменская компания "Эдванс" на рынке с 2009 года и имеет богатый опыт в ведении бухгалтерского, налогового учета и аудита. Специалисты разработают полный комплекс мероприятий, направленных на создание правил и принципов рациональной организации бухучета в вашей компании, с учетом последних изменений в законодательстве, займутся налоговой отчетностью, проведут аудит, результаты которого могут лечь в основу дальнейшей работы по оптимизации бизнеса.

Руководителем компании является Людмила Саприна. Имея 20-летний стаж работы, она является признанным экспертом в сфере бухгалтерии, налогообложения и аудита. Кроме того, она продолжает выступать действующим аудитором, консультантом и экспертом.

Кредо компании "Эдванс" под руководством Людмилы Саприной – помогать бизнесу решать повседневные или нестандартные финансовые задачи. Ведь переложив заботам профессионалов непростые вопросы (а они требуют подкованности, четкости, оперативности), предприниматель освобождает огромный пласт ресурсов для развития и процветания своей компании.

Получить всю информацию об услугах и предложениях компании "Эдванс" можно по телефону: 8-904-491-26-13. Офис находится по адресу: г. Тюмень, ул. Харьковская 77/613.