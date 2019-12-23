Кредит от банка Тинькофф на карту — получение кредита, рефинансирование

Так или иначе кредитными продуктами различных банков пользуются все, и при грамотном подходе такое пользование может стать очень выгодным и удобным делом. Предоставленные банком кредитные средства можно использовать на любые цели, а выбрав хорошие условия, практически не переплачивать при их возврате.

Тинькофф банк предлагает еще более удобный способ получения кредита: взять кредит на карту с доставкой карты на дом на следующий день. Более того, условия и кредитные лимиты данной услуги более чем привлекательные.

Преимущества кредита в банке Тинькофф

О кредитных продуктах Тинькофф банка и о их преимуществах можно говорить много, но выделить из общей массы самые основные просто необходимо:

1. Получение денег на следующий день — банк выдает средства на следующий день после оформления и одобрения заявки на кредит;

2. Низкая процентная ставка — ставка по кредиту всего от 9% годовых. Более того, для каждого клиента ставка может быть снижена на индивидуальных условиях;

3. Без лишней бумажной волокиты — получить кредит наличными в банке Тинькофф можно по одному паспорту, без каких-либо документов и справок.

4. Кредит на карту — выдача наличных средств может быть осуществлена на бесплатную дебетовую карту банка, которую доставят также на следующий день.

Особенности кредитования в банке Тинькофф

Вероятнее всего, наиболее выгодным предложением у банка в области кредитования является рефинансирование кредитной карты.

Более того, перечисление средств может быть осуществлено прямо на кредитную карту другого банка в счет ее погашения.

Главными плюсами подобной услуги являются:

1. Более выгодная ставка — ставка рефинансирования в другом банке составляет всего от 9.9%;

2. Без лишних бумаг — рефинансирование проводится без залогов и дополнительных поручителей в самые кратчайшие сроки;

3. Большие суммы — рефинансируются кредиты и займы до 2 миллионов рублей и роком до трех лет;

4. Минимальные требования — необходимо быть гражданином России и быть старше восемнадцати лет.

Услугой рефинансирования могут воспользоваться все граждане Российской Федерации, достигшие совершеннолетия (18 лет и более). Более того, рефинансировать можно не только аналогичный кредит в другом банке, но и кредитную карту, а также любой займ в микрокредитной организации, который попадает под лимиты данной услуги. Более того, условия кредитования в Тинькофф будут выгоднее старых обязательств.