В Тюменской области в 2020 году уделят особое внимание сельским дорогам

В Тюменской области почти в два раза увеличили объем финансирования ремонта дорог областного значения в сельских муниципалитетах региона на 2020 год. В результате этого ряд сельских грунтовых дорог получат твердое покрытие.

Как сообщил заместитель губернатора Тюменской области, начальник Главного управления строительства Сергей Шустов, также в два раза увеличены расходы бюджета на ремонт муниципальных дорог.

Общая протяженность дорог областного значения составляет 8,8 тыс. км, муниципальных дорог - 9,2 тыс. км. Ежегодно в Тюменской области ремонтируется не менее 500 км таких дорог, пишет ИА "Тюменская линия".

"В 2020 и последующих годах протяженность отремонтированных сельских дорог в Тюменской области будет только увеличиваться", - добавил Сергей Шустов. По его словам, развитие дорожной сети в сельских муниципалитетах не только улучшает качество жизни людей, но и повышает инвестиционную привлекательность тюменской деревни, способствует развитию регионального агропромышленного комплекса.