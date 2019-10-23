Всё важное о "Ноле отходов" за один день

В Тюмени 19 октября прошёл первый фестиваль экологичной жизни. Послушать лекции, принять участие в мастер-классах и ярмарке экомастеров все желающие могли в течение дня на улице Профсоюзной, 88.

Тюменцы получили ответы на актуальные вопросы экологичного образа жизни: как работает мусоросортировочный завод, что такое "экологичная мода", чем опасны одноразовые подгузники, как устроен раздельный сбор отходов в Тюмени и на многие другие.

Выгода от раздельного сбора мусора очевидна. Такой подход уменьшает степень загрязнения воды, которую мы пьем, воздуха, которым мы дышим, и земли, благодаря которой мы производим продукты питания. Вторичная переработка мусора уменьшает количество потребляемой воды и экономит природные ресурсы.

Жить экологично – легко, а начать можно с малого: каждый может заменить одноразовые пакеты на шопперы, а пластиковые бутылки на личные многоразовые из металла или стекла. Подобные призывы звучали из уст практически каждого спикера фестиваля. И правда, раздельный сбор – не выход, важнее всего уменьшить потребление. Но все же изменить привычный образ жизни непросто, поэтому лекторы рекомендуют начать с раздельного сбора мусора. Жителям Тюмени в этом плане повезло, т.к. добровольческое объединение "Круговорот", которое являлось организатором фестиваля, уже давно занимается приемом вторсырья у горожан, для этого создан стационарный пункт приема, куда можно принести практически любой тип небиологических отходов.

Еще одной важной темой фестиваля был вред животноводства как для планеты, так и для самих людей. Рассказала об этом московский блогер, веган и экоактивистка Мария Холод, она поделилась своим опытом четырехлетнего растительного питания.

Особый интерес у жителей вызвал проект "Их глазами", позволивший попасть за закрытые двери промышленных ферм и боен. Для этого на зрителя одевали очки виртуальной реальности и показывали соответствующие видеозаписи.

Кроме того, на протяжении всего фестиваля работали книгообменник, приём вторсырья и площадки по обмену игрушек. Помимо этого, была организована экскурсия на мусоросортировочный завод, где гостям фестиваля показали и рассказали обо всех тонкостях промышленной сортировки.

В 18:00 прошла серия коротких докладов в формате "Печа-куча". Для посетителей выступили 5 спикеров: добровольный лесной пожарный из Екатеринбурга Дина Хитрова, директор благотворительных магазинов "Мистер Спасибо" Екатерина Дубровина, менеджер по охране труда и окружающей среды в ООО "КНАУФ Инсулейшн" Елена Зеленцова, директор магазина менструальных чаш "Cup4you" Анастасия Торичко и экоактивист из Миасса Анна Сизова. У них было всего по 8-10 минут, чтобы поделиться своим экологическим опытом.

Очень многие взрослые прививают основы безотходной жизни и своим детям. Поэтому юные зрители тоже стали свидетелями фестиваля. По их заинтересованности было ясно, что они осознают важность проблем экологии, несмотря на свой возраст.

С помощью организатора "ZERO WASTE FEST", добровольческого объединения "Круговорот", около тысячи жителей Тюмени смогли разобраться в основных аспектах экологической жизни и вдохновиться на перемены. Нет сомнений, что участникам мероприятие оно показалось чрезвычайно полезным, и теперь многие с нетерпением ждут следующего фестиваля экологичного образа жизни.

Волонтерское объединение "Круговорот" создано в 2013 году. В его состав входят более 40 волонтеров. Помимо стационарного пункта сбора вторсырья, "Круговорот" занимается и другими проектами: экологичное родительство, фудшеринг, "My cup, please" и т.д. Подробнее о деятельности объединения, график дежурств в пункте приема мусора и список принимаемого вторсырья можно узнать в "ВКонтакте", Instagram, а также по телефону 920-700.

Анастасия Вдовина, фото автора, детский медиа-холдинг "Академия радости".