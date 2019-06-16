Поправки в закон защитят права тюменских производителей

Вступили в полную силу поправки в закон, согласно которым торговые сети не смогут возвращать нераспроданный товар производителю. По мнению тюменских экспертов, это защитит производителей продуктов питания и побудит ритейлеров более грамотно строить свою закупочную деятельность.

Поправки в закон были приняты еще в ноябре 2018 года. Но торговым сетям дали 180 дней для приведения в норму договоров, заключенных еще до принятия этих изменений. Отведенное по закону время прошло. Теперь, согласно изменениям законодательства, ритейлы не имеют права возвращать производителям те продукты, которые не удалось продать.

"Торговые сети могли заказывать неограниченное количество товара, а то что не удалось реализовать, возвращали поставщикам. Только на возврате хлебобулочных изделий ежегодно производители теряли более 5 млрд рублей. Это ставило в трудное положение предприятия. Они несли огромные убытки: поставляли свою продукцию по демпинговым ценам, выплачивали всевозможные пошлины, при этом им еще возвращали нереализованный товар. Данная норма не даст ритейлерам перекладывать свои ошибки на плечи производителей", - прокомментировал депутат Тюменской областной думы, вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ" Эдуард Омаров.

Кроме того, по словам эксперта, эти поправки помогут вывести наших производителей из зависимости федеральных торговых сетей.