Рыбное производство Тюменской области выросло на 45%

Почти на 45% увеличилось производство товарной рыбы в Тюменской области за год. Если в 2017 году было выращено 2 тыс. 111 тонн рыбы, то в 2018 году - уже 3 тыс. 54 тонны, пишет "Вслух.ру".

Товарным рыбоводством в Тюменской области занимаются 78 рыбоводных хозяйств, основной объем выращивания рыбы приходится на Сладковский и Казанский районы. Увеличению способствует и поддержка правительства Тюменской области в части предоставления субсидий на приобретение рыбопосадочного материала.

В 2018 году по видам хозяйств 89% составили озерные виды рыб, остальные - прудовые и индустриальные. 30% выращенной в регионе рыбы - сиговые виды, 40% - карп, 30% - щука, судак, сом и др. Объем зарыбления рыбоводных участков с 2016 года увеличился в 1,5 раза. В рыбохозяйственный оборот введено 184 рыбоводных участка общей площадью 62 тыс. га.