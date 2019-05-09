Запсибкомбанк проведет ипотечную ярмарку в Нефтеюганске и Ханты-Мансийске

Запсибкомбанк

Первую ипотечную ярмарку Запсибкомбанк организовал в Тюмени. Банк впервые провел такое мероприятие, предложив единую ставку для всех клиентов: 10% годовых на готовое жилье и 10,1% годовых – на строящееся. Жители Тюмени откликнулись на акцию двойным объемом заявок на ипотечные кредиты.

Полезны были и консультации партнеров банка. Представители застройщиков предложили участникам ярмарки дополнительный дисконт от цены объектов недвижимости. Посетители могли выбрать жилье в черте города, а также ознакомиться с предложениями по покупке загородной недвижимости: дома, таунхауса или земельного участка.

В работе ипотечной ярмарки приняли участие не только застройщики, но и риелторские агентства – партнеры банка, и посетители могли выбрать подходящий вариант жилья и в новостройке, и на вторичном рынке.

"Большое спасибо нашим партнерам, которые приняли участие в ипотечной ярмарке от Запсибкомбанка и предложили нашим клиентам особые условия. Мы не останавливаемся на этом, планируем предоставить специальные возможности на покупку жилья и жителям северных регионов. Первыми будут жители и гости Нефтеюганска и Ханты-Мансийска. В дни ярмарки можно будет получить консультации как агентств недвижимости, так и специалистов Запсибкомбанка, которые подробно расскажут, как воспользоваться маткапиталом и другими льготами по ипотеке. Следите за нашими новостями, чтоб не упустить шанс подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой у себя в городе", – прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".