ВТБ начал выдавать кредиты на жилье в новых регионах России

С 8 августа клиенты могут получить ипотеку в банке на покупку жилья в Донецкой, Луганской народной республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Подать заявку на кредит они могут через партнеров банка, на сайте или в офисе. Провести сделку можно как лично в отделении, так и онлайн.

В новых регионах клиенты могут купить квартиры, студии и апартаменты на вторичном и первичном рынках по базовым условиям банка.

"Для ВТБ очень важно быть ближе к жителям всех российских регионов и помогать им быстро и удобно решать финансовые вопросы. Уже сейчас им доступно оформление кредитных и дебетовых карт, вкладов и накопительных счетов, потребительских и автокредитов. Сейчас мы запускаем для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей ипотеку – один из наиболее востребованных кредитных продуктов у россиян. На первом этапе жилищные кредиты будут доступны в рамках базовых ипотечных программ ВТБ, а до конца года мы присоединимся к льготной программе со ставкой 2%", - прокомментировал Виктор Шип, управляющий ВТБ в Луганской и Донецкой народных республиках.

В начале июля ВТБ расширил географию офисной сети, открыв два отделения в Луганске. Банк предлагает полноценный набор финансовых продуктов и сервисов для физических лиц и предпринимателей республики. До конца 2024 года ВТБ начнет обслуживать клиентов в Мариуполе и Донецке.