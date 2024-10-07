Только 16,5% тюменских семей могут взять ипотеку по рыночной ставке

В 2024 году наблюдается заметное снижение темпов и объемов выдачи ипотеки. По рыночной ставке по состоянию на сентябрь приобрести квартиру в кредит могут позволить себе лишь 13,4 % российских семей. Лидерами рейтинга стали Ямал и Югра, где ипотеку на рыночных условиях на квартиру в 60 квадратных метров могут позволить себе около 40% и 37% семей соответсвенно, Тюменская область в этом рейтинге на 24 месте, следует из исследования РИА Новости.

Что касается доступности ипотеки по средневзвешенной ставке с учетом действующих в сентябре программ льготной ипотеки, то она в среднем по стране составляет 30,9% против 13,4% по рыночным процентным ставкам, то есть более чем в два раза выше. При этом лидером по доступности ипотеки по средневзвешенной ставке с учетом льготной ипотеки стал также Ямал, в котором ипотека доступна для 66,8% семей, на втором месте Магаданская область с результатом 65,3%. Замыкает первую тройку Югра, где доля семей, для которых доступна ипотека по средневзвешенной ставке, с учетом льготной ипотеки составила 60,4%. Тюменская область по этому показателю 36 регионах был более 30% - у нас типовую "двушку" на льготных условиях кредитования могут позволить себе 37,4% семей.