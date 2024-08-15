Обновленная семейная ипотека достигла половины продаж

По итогам первого месяца работы семейной ипотеки с господдержкой около 50 тюменцев получили ее в ВТБ почти на 250 млн рублей. На фоне завершения универсальной льготной программы и высоких рыночных ставок доля "семейной" растёт - сегодня в ВТБ на нее приходится половина всех ипотечных продаж.

Подавляющее большинство клиентов покупают по госпрограмме квартиры (только 5% приходится на дома), в среднем занимая в Тюменской области 5 млн рублей.

Начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин:

С уходом универсальной господдержки ценность "семейной" ипотеки для россиян выросла. Если в первом полугодии в ВТБ на неё приходилось в среднем чуть больше 40% от объема ипотечных продаж, то сегодня - уже половина. Из-за недавнего раунда повышения ставок на рынке и достаточно серьезного изменения IT-ипотеки доля "семейной" госпрограммы в выдачах продолжит расти.

ВТБ возобновил прием заявок на новую "семейную" ипотеку 10 июля - сразу после того, как правительство объявило новые параметры госпрограммы. Оформить льготный кредит могут россияне, воспитывающие одного ребёнка в возрасте до 6 лет включительно, двух и более несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида. Ставка для всех регионов едина и составляет 6% годовых.