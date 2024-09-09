Клиенты Сбера могут получить дисконт и снизить ставку по ипотеке

Процентная ставка по ипотечному кредиту играет важную роль при выборе банка для оформления жилищной сделки. Программа "Своя ставка" от Сбера позволяет клиентам получить скидку на процентную ставку по ипотеке. Для этого необходимо внести единовременный платеж, который зависит от суммы кредита и списывается с банковского счета в день подписания кредитного договора.
Минимальная скидка на ставку 0,2%, максимальная — 5%. Соответственно минимальный единовременный платеж будет равен 0,5% от суммы кредита по договору, а максимальный — 17,9%. Скидку на ставку можно выбрать на срок от 2 до 5 лет или на весь срок ипотеки. Программа распространяется на все категории клиентов и виды кредитования.
К примеру, клиенты Сбера планируют купить квартиру стоимостью 8 млн рублей. У них есть первоначальный взнос в размере 3 млн рублей, а это значит, что их сумма ипотеки составит 5 млн рублей. Клиенты получают зарплату на карту Сбера, поэтому процентная ставка составит 20%, это на 1% меньше, чем для клиентов, получающих зарплату в другом банке. При сроке кредитования 20 лет ежемесячный платеж составит 84 941 рубль. По программе "Своя ставка" применяем дисконт в размере 5% на 2 года. Единовременный платеж составит 380 000 рублей. Ежемесячный платеж будет равен 64 258 рублей. Сумма, которую получится сэкономить, составит 496 402 рубля.
Чем выше срок действия скидки, тем больше экономии. Дисконт 5% на 5 лет позволяет сэкономить 1 232 829 рублей, а если его применить на весь срок кредитования (20 лет), то 4 584 420 рублей.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Многие люди, задумывающиеся о приобретении жилья в ипотеку, ищут способы уменьшить процентную ставку по кредиту. Сбербанк предлагает несколько инструментов для этого. Один из них — получение заработной платы на карту Сбербанка. Также можно приобрести недвижимость через сервис Домклик, провести юридическую проверку и воспользоваться пакетом услуг "Домклик плюс", включающим страхование жизни и здоровья, а также подписку СберПрайм. Кроме того, есть программа "Своя ставка", которая позволяет снизить ежемесячный платеж и существенно сэкономить на общей сумме переплаты по кредиту. Подробные условия можно рассчитать самостоятельно в личном кабинете Домклик в разделе "Ипотека". Для этого нужно указать стоимость недвижимости, срок кредита и размер первоначального взноса, который может состоять из личных накоплений и материнского капитала.
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