Клиенты Сбера могут получить дисконт и снизить ставку по ипотеке

Процентная ставка по ипотечному кредиту играет важную роль при выборе банка для оформления жилищной сделки. Программа "Своя ставка" от Сбера позволяет клиентам получить скидку на процентную ставку по ипотеке. Для этого необходимо внести единовременный платеж, который зависит от суммы кредита и списывается с банковского счета в день подписания кредитного договора.

Минимальная скидка на ставку 0,2%, максимальная — 5%. Соответственно минимальный единовременный платеж будет равен 0,5% от суммы кредита по договору, а максимальный — 17,9%. Скидку на ставку можно выбрать на срок от 2 до 5 лет или на весь срок ипотеки. Программа распространяется на все категории клиентов и виды кредитования.

К примеру, клиенты Сбера планируют купить квартиру стоимостью 8 млн рублей. У них есть первоначальный взнос в размере 3 млн рублей, а это значит, что их сумма ипотеки составит 5 млн рублей. Клиенты получают зарплату на карту Сбера, поэтому процентная ставка составит 20%, это на 1% меньше, чем для клиентов, получающих зарплату в другом банке. При сроке кредитования 20 лет ежемесячный платеж составит 84 941 рубль. По программе "Своя ставка" применяем дисконт в размере 5% на 2 года. Единовременный платеж составит 380 000 рублей. Ежемесячный платеж будет равен 64 258 рублей. Сумма, которую получится сэкономить, составит 496 402 рубля.

Чем выше срок действия скидки, тем больше экономии. Дисконт 5% на 5 лет позволяет сэкономить 1 232 829 рублей, а если его применить на весь срок кредитования (20 лет), то 4 584 420 рублей.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: