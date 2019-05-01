Тюменский "КРиММ" готовится к запуску нового предприятия

12:51 01 мая 2019
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pixabay.com

Новое предприятие по переработке картофеля планирует запустить тюменская агрофирма "КРиММ" в середине мая. Сейчас на заводе производятся пусконаладочные работы, сообщили в пресс-службе губернатора.

"К нам прибыли специалисты из Голландии и Испании. Каждый настраивает свою часть оборудования, весы, гидроножи, фасовочные машины. В общем, идёт пусконаладка, начинается проверка всей производственной линии", - рассказал генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.

Открытие предприятия мощностью 30 тысяч тонн продукции в год станет главным событием года для агрофирмы. На торжественном запуске ожидают много гостей, в том числе из-за рубежа.  

Теги: АПК
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