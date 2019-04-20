Тюменские предприниматели отправятся изучать рынок Китая

Десять тюменских предпринимателей и студентов станут участниками уникального проекта "Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор". Они отправятся в Китай, где изучат форматы взаимодействия на международном рынке и найти новых партнеров, пишет "Мегатюмень".

В свою очередь, в сентябре этого года Тюмень примет 10 молодых предпринимателей из Китая, которые пройдут большую образовательную и культурную программу, а также посетят самые инвестиционно-интересные предприятия региона для выстраивания международного взаимодействия.

Городом-побратимом по проекту для Тюмени станет Гуанчжоу — один из ключевых торговых и промышленных центров Китая. Для резидентов будет проведена большая образовательная программа, посещение промышленных и торговых предприятий, знакомство с предпринимателями Китая. Поездка планируется на начало сентября 2019 года.

Участником проекта может стать любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет, который имеет свой бизнес-проект в любой стадии разработки. Участие в проекте для студентов — бесплатное, предприниматели оплачивают только перелет Тюмень-Китай-Тюмень. Набор участников продлится до 1 июля 2019 года. Чтобы попасть в список участников необходимо зарегистрироваться на портале АИС "Молодежь России" и подать заявку на участие в программе инкубатора по ссылке.

После подачи заявки участники пройдут несколько этапов отбора. Победители, прошедшие заочный отбор отправятся на обучение тонкостям ведения бизнеса на международном рынке и взаимодействию с бизнес-сообществом Китая. Обучение пройдет в одном из российских городов в августе. Организаторы проекта: Российский Союз Молодежи, Тюменский Индустриальный Университет и Тюменское региональное отделение "ОПОРА РОССИИ".

Добавим, что в 2018 году проект уже охватил 9 российских городов, молодые люди из которых отправились в Китай.