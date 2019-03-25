УСТЭК проверяет частные дома Тюмени на правомерность потребления теплоэнергии

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"Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания" (УСТЭК) проверит в Тюмени 1500 строений в частном секторе на законность подключения к централизованному теплоснабжению и соответствие площади помещений указанной в договоре для расчета оплаты.

При бездоговорном подключении составляется акт и рассчитывается объем и стоимости использованной теплоэнергии. Потребитель обязан в течение 15 дней такой счет оплатить. "Сотрудники компании уже обнаружили нарушения на улице Калинина и в 5-м Степном переулке. УСТЭК оставляет за собой право по факту хищения ресурса обратиться в правоохранительные органы", - отмечает директор по сбытовой деятельности Екатерина Веретенникова.

Обследование жилого массива техники-контролеры абонентской службы производят в рабочие дни с 08:00 до 17:00. У каждого сотрудника есть удостоверение и спецодежда с логотипами УСТЭК. Во избежание нарушения ст. 22 гл. 5 Федерального закона №190 "О теплоснабжении" энергетики напоминают потребителям о необходимости обеспечения беспрепятственного доступа представителей теплоснабжающей организации к приборам учета и теплопотребляющим установкам.