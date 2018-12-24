Торгово-промышленная палата России подержала проект тюменки о создании пансионата для пожилых людей и инвалидов

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Ольга Черпакова получила свидетельство о победе в отборе ста лучших проектов страны в рамках всероссийской акции "Сто проектов под патронатом президента Торгово-промышленной палаты РФ".

Ольга является членом Торгово-промышленной палаты Тюменской области. На суд экспертов она представила проект пансионата для пожилых людей и инвалидов "Комфорт". По результатам конкурса ТПП РФ поможет ей в 2019 году с реализацией идеи.

"Этот проект мы задумали несколько лет назад и работали над его концепцией. Сейчас у нашей команды два арендованных корпуса пансионата, в котором проживают 46 человек. Самому младшему – 18 лет, старшему – 96. Им нужна поддержка: медицинская помощь, уход, питание, комфортное проживание, помощь в оформлении документов. Все это они вместе с добрым отношением своевременно получают", - рассказала Ольга Черпакова.

Цель акции - собрать по всей стране цвет бизнеса, поддержать деятельность лучших предприятий в регионах России, показать им, как можно через Торгово-промышленную палату работать с властью, привлечь их к этой деятельности. Участники акции – предприниматели, которые сделали себя сами, подчеркнул президент палаты Сергей Катырин.

В 2019 году на участие во втором этапе акции "Сто проектов..." заявилось 650 претендентов, которых представили 120 палат, но отбор прошли только сто лучших предприятий и предпринимателей, сообщили в ТПП Тюменской области.