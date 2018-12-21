Запсибкомбанк принял участие в выставке "Малый и средний бизнес Ямала"

Запсибкомбанк

В декабре в Новом Уренгое состоялась юбилейная X региональная выставка "Малый и средний бизнес Ямала". На площадке дворца спорта "Звёздный" выставка разместила свыше 140 предприятий. Обмен опытом, продвижение предпринимательства, расширение сотрудничества и формирование новых направлений влияния, являются основной целью проведения мероприятия.

Запсибкомбанк традиционно принял участие в выставке – для посетителей был организован стенд с информацией о продуктах и услугах банка для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, это положительная практика совместной работы как для банка, так и для предпринимателей ЯНАО. Живое общение позволяет узнать о волнующих вопросах, выявить потребности клиентов и помочь подобрать оптимальные продукты.

"Благодарим всех посетителей стенда ПАО "Запсибкомбанк" в период двухдневной работы выставки. Мы получили бесценную возможность пообщаться на одной площадке с конкурентами, а также с собственными и потенциальными клиентами", – говорит директор ДО № 69 "Ново-Уренгойский" Жанна Маевская.