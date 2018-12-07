В акции "Время подарков" снова повышенные шансы выиграть призы по 45 000 рублей

Запсибкомбанк радует хорошими новостями. Участники акции "Время подарков" с 5 декабря по 16 декабря 2018 года могут увеличить свои шансы на победу, оплачивая в это время покупки картой на общую сумму не менее 10 000 рублей.

Каждая оплата картой Запсибкомбанка приближает к выигрышу одного из трёх призов по 45 000 рублей, которые можно потратить на подарки к Новому году.

Еще не участвуете в акции? Зарегистрироваться можно на сайте банка или отправив SMS с цифрой 5 на любой номер сервиса "Мобильный банк", в том числе на короткий номер 2100.

"В акции "Время подарков" наступил новый период повышенных шансов на выигрыш. Используйте все шансы на победу: активно платите картой и следите за новостями банка, чтобы получить больше шансов и стать ближе к победе", – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников.

Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону 8-800-100-5005, на сайте, а также в любом отделении банка.

В случае если номер, с которого отправлено сообщение о регистрации, не занесен в системы банка как контактный телефон, ваша регистрация в акции не будет учтена. Рекомендуем проверить актуальность имеющегося в банке вашего номера телефона у сотрудника Запсибкомбанка.

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