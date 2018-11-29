Поставки продукции из Тюменской области в страны дальнего зарубежья выросли на 14%

За 9 месяцев 2018 года экспорт Тюменской области составил порядка 2,4 млрд долларов США. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Уральское таможенное управление.

Поставки в страны дальнего зарубежья увеличились на 14% и составили 2,2 млрд долларов, экспорт в страны СНГ увеличился на 20%, он составил 240,6 млн долларов.

В департаменте инвестиционной политики Тюменской области отмечают,что хорошую динамику показали такие виды продукции, как химическая промышленность, каучук. Поставки этой группы увеличились на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Экспорт минеральных продуктов превысил 11%, почти на 4% выросли поставки древесины и целлюлозно-бумажных изделий. Стоимостный объем такой группы товаров, как машины, оборудование и транспортные средства увеличился на 73%.

В целом внешнеторговый оборот Тюменской области за 9 месяцев 2018 года составил 3,7 млрд долларов. Основные экспортные поставки осуществлялись в Нидерланды, Францию, Швецию, Великобританию, Бельгию, Польшу и Республику Беларусь.