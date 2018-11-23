Дмитрий Горицкий прокомментировал присоединение Запсибкомбанка к ВТБ

Запсибкомбанк занимает первую позицию в УрФО по чистой прибыли с показателем более 1,5 млрд рублей. Банк обладает широкой сетью отделений в Тюменской области и далеко за её пределами. Для клиентов работают более 80 отделений во многих регионах – от Москвы до Новосибирска.

Если говорить о финансовых показателях, то на 1 ноября 2018 года общий объем кредитного портфеля физических лиц составляет более 52 млрд рублей. Львиную долю – 64% от этой суммы – занимает ипотека, 31% – потребительское кредитование и 5% – кредитные карты. Корпоративный портфель составляет 28,8 млрд рублей. Размер собственных средств (капитал) банка превысил 15,9 млрд рублей.

В ноябре международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s поместило долгосрочные кредитные рейтинги Запсибкомбанка на уровень "B+" в список Credit Watch Positive ("рейтинги на пересмотре с позитивными ожиданиями") и подтвердило краткосрочные рейтинги банка на уровне "B". В этот же период рейтинговое агентство "Эксперт РА" также подтвердило рейтинг кредитоспособности банка на уровне "ruBBB+", прогноз по рейтингу изменен со стабильного на позитивный. На 01.10.2018 банк занимает 58-е место по активам и 62-е место по величине капитала в рэнкингах "Эксперт РА".

Улучшение прогнозов по рейтингам аналитики также связывают с ожидаемым присоединением Запсибкомбанка к ВТБ, что будет способствовать укреплению конкурентных позиций организации на банковском рынке.

"Интеграция Запсибкомбанка в ВТБ – это решение, которое прошло длительный переговорный процесс – около трех лет. Это решение обоюдное, оно не вынужденное, и, соответственно, каждый из участников этого процесса получает определенные конкурентные преимущества. Если говорить о Запсибкомбанке, таким преимуществом является то, что его акционером становится банк ВТБ – один из самых сильных и надежных игроков финансового рынка. Поэтому Запсибкомбанк только приветствует, что ВТБ входит в наш капитал", – комментирует президент ПАО "Запсибкомбанк" Дмитрий Горицкий.

Любое объединение в условиях рыночной конкуренции преследует цель получить определенные преимущества в своей сфере деятельности. Вхождение Запсибкомбанка в состав Группы ВТБ окажет благотворное влияние на развитие региона и на клиентов. Клиенты Запсибкомбанка смогут воспользоваться передовыми и технологичными продуктами двух банков, получат доступ к федеральной инфраструктуре и за рубежом. Группа ВТБ, в свою очередь, расширяет и укрепляет рыночные позиции в регионе с большим потенциалом роста. Данная договоренность принесет синергетический эффект, отмечается на сайте банка.