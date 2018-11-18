Тюменский завод наладил выпуск уникальной "резиновой" штукатурки

На заводе "Битекс-Сибирь" в Заводоуковске стали выпускать "резиновую" штукатурку, которая не имеет аналогов в России. Новый инновационный продукт под брэндом FARBE соответствует лучшим мировым стандартом.

Как рассказал учредитель завода Андрей Снисаренко, тестирование продукта проводилось в специализированной лаборатории и в полевых условиях.

"Мы ставили перед собой высокую планку, результаты даже превзошли наши ожидания. Штукатурку уже запустили в производство", - сообщил Андрей Снисаренко.

Главное предназначение "резиновой" штукатурки - гидроизоляция наружной поверхности здания и способность замаскировать дефекты – трещины и стыки. Специалистам завода удалось добиться того, что покрытие можно наносить на все типы минеральных и деревянных поверхностей, таких как бетон, кирпич, фанера, цемент и другие. Его можно использовать на стенах со стыками и швами, имеющих множественное соединение. Еще один эффект - защита дерева от влаги и грибковых проявлений, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.