Тюменские производители сохраняют устойчивое положение на мировом рынке

Внешнеторговый оборот Тюменской области в первом полугодии 2018 года остается примерно на уровне соответствующего периода 2017 года и составляет 1 млрд. 962,5 млн долларов США, сообщили в пресс-службе губернатора.

По данным таможенной статистики, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года экспорт вырос в 1,3 раза – 1,2 млрд долларов США, чему способствуют комплекс мероприятий правительства региона по поддержке предприятий- экспортеров.

Наиболее востребована продукция тюменских товаропроизводителей в Китае (рост экспорта в сравнении с 1 полугодием 2017 в 1, 7 раза), Франции (в 1, 6 раза), Армении (в 4,5 раза), Южной Корее (в 3,7 раза).

Правительство Тюменской области совместно с Центром поддержки экспорта в целях продвижения товаров тюменских предприятий организует встречи не только с потенциальными иностранными партнерами, но и с ведомствами, участвующими в процессе экспортной деятельности.

Ближайшая из них состоится 23 августа в 11.00. В Тюменский технопарк (г. Тюмень, ул. Республики, 142 , зал "Сибирь") приглашены руководители предприятий, представители Тюменской таможни, УФНС, Россельхознадзора, РЖД, транспортных компаний, АО "Российский экспортный центр".

Экспортеры региона получат информацию о сертификации продукции, особенностях таможенного оформления экспортных сделок, условиях доставки товаров, а также реализации программ поддержки предприятий-экспортёров Российским экспортным центром.

Центр поддержки экспорта продолжает регистрировать желающих принять участие в этой встрече по тел. +7(3452)534-000 доб.1017; +7-912-382-74-87; KomarovAA@72to.ru. Сюда же направляются и вопросы для обсуждения.